

İZMİR'in Konak İlçesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken yanında bulanan ve otomobilin tavanında bulunan 'sunroof'a başı sıkışan 36 yaşındaki Sevilay Özkıyıcı kaldırıldığı hastanede öldü. Özkıyıcı'nın 6 gün sonra doğum günüydü.







Kaza, saat 01.30 sıralarında Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı yakınında meydana geldi. Atatürk Caddesi'nden Konak yönüne giden Nizamettin Çetin yönetimindeki 45 TS 813 plakalı otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi.







Savrulan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sücücüsü Çetin ile yanında bulanan Sevilay Özkıyıcı ağır yaralandı.







Özkıyıcı'nın başı otomobilin tavanında bulunan 'Sunroof' diye tabir edilen açık kısmına sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık, AKS 110 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS 110 ekipleri Özkıyıcı'yı sıkıştığı yerden çıkardı.







Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından otomobil sürücüsü Çetin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralı olan Özkıyıcı ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özkıyıcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.