Son yıllarda, elektrikli, kendi kendine park edebilen ve otomatik fren yapabilen otomobillerin kullanımı daha da artarken, otomotiv şirketlerinin geliştirdikleri yeni teknolojilerle, yakın gelecekte sürücüsüz araçları da yollarda görmek mümkün olacak.



Otomotiv şirketleri sürücülere daha fazla konfor ve güvenlik sağlamak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Hızla gelişen teknolojiler, konfor ve güvenlik anlamında otomobil dünyasına yeni bir boyut kazandırıyor.







Otomotiv endüstrisinin önde gelen firmaları, sürücülerin hayatını kolaylaştırmak ve araç içindeki güvenliği en üst seviyeye çıkarabilmek için projelerini bir bir hayata geçiriyor.







Sektörün önemli şirketlerinden, Alman otomobil devi BMW, yeni 5 serisine "Driving Assistant Plus" adını verdiği bir akıllı sürüş asistanı ilave ederken, Volkswagen Grubu'na ait markalardan, yüksek performanslı lüks araç üreticisi Porsche, ABD merkezli elektrikli araç imalatçısı ve enerji depolama şirketi Tesla'ya rakip olabilecek bir elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışıyor.







BMW ve Porsche'ye ek olarak, Japon otomobil üreticisi Nissan, 2017 Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıttığı konsept aracı Vmotion 2.0 ile kullanıcılara, sürücüsüz araç kullanma deneyimini yaşatmayı planlıyor.







kaynak:ahaber