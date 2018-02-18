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Otomobil sektörü sınır tanımıyor! Kendi kendine 190 km yol gitti

OTOMOBİL SEKTÖRÜ SINIR TANIMIYOR! KENDİ KENDİNE 190 KM YOL GİTTİ

Otomobil sektörü teknolojide sınır tanımıyor. Sürücüsüz araçlar hızla çoğalırken bir rekor daha kırıldı. Kore'de sürücüsüz bir araçla 190 kilometre yol sorunsuz geçildi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 11:30
Puan Ver : Otomobil Sektörü Sınır Tanımıyor! Kendi Kendine 190 Km Yol Gitti(10/10)6

Otomobil sektörü tüm dünyada yakıttan motora teknolojiden hıza kadar her yıl yeniliklerle karşımıza çıkıyor. Elektrikli ve hibrit otolar artık hayatımıza iyice yerleşirken teknolojide de sınır tanınmıyor. Akıllı otomobil konseptine sadece otomobil firmaları değil teknoloji şirketleri de el attı. Geleceğin otomobilleri olarak adlandırılan sürücüsüz otomobillerde ise sınırlar aşılmaya başladı.

KENDİ KENDİNE 190 KM YOL YAPTI

Hyundai NEXO, kendi kendine 190 km yol yaparak dünyada bir ilke imza attı. Hyundai, yeni hidrojen yakıt hücreli SUV modeli NEXO Fuel Cell ile en uzun mesafeli otonom sürüş denemelerini gerçekleştirdi ve Seul'den Pyeongchang'a kadar 190 kilometrelik yolu sürücüsüz bir şekilde kat etti. Geçtiğimiz ay CES Fuarı'nda tanıttığı NEXO FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) modelinin Güney Kore'deki ilk uzun sürüş denemesini yapan Hyundai, başkent Seul'den Pyeongchang şehrinde düzenlenen kış olimpiyatlarına sürücüsüz olarak gitti. 2018 Uluslararası Kış Olimpiyatları'nda da spor severlerle bir araya gelen NEXO, katılımcılarla beraber test sürüşlerine devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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