OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 1'İ ÇOCUK 2 YARALI
Manisa'nın Kula ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine giden Nurettin Yılmaz'ın (42) kullandığı 43 NY 507 plakalı otomobil,D-300 Karayolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yılmaz ve Emine Yılmaz (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şefika Nur Yılmaz (19) Kula Devlet Hastanesine sevk edilirken, Abdülkadir Yılmaz (7) ise Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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