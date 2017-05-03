Otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.48 daralarak 75.988 adete gerilerken, 2017'de otomotiv sektörü toplam pazarının 850 bin ile 900 bin adet aralığında olması bekleniyor



ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, yılın başında Reuters'a yaptığı açıklamada geçen yıl 984,000 olan otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışların bu yıl yüzde 11 daralarak yaklaşık 875,000'e ineceğini tahmin ettiklerini belirtmişti. Öngörülen daralmada geçen yılın sonuna doğru artırılan özel tüketim vergisi ve TL'deki keskin değer kaybı nedeniyle talepteki gevşeme etkili oluyor.







Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre satışlar Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.4 azalarak 232,078 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında otomobil pazarında satışlar Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.61 azalışla 57,998 adete, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6.64 azalışla 17,990 adete geriledi.







Yılın ilk dört ayında otomobil satışları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 10.12 azalarak 173,961 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise bu dönemde yüzde 2.87 azalarak 58,117 adete geriledi.







kaynak:habertürk