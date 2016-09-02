OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 13.4 KÜÇÜLDÜ
ODD verilerine göre, Ağustos'ta otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %13,35 oranında küçüldü.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk sekiz ayında bir öncekiyılın aynı dönemine göre %5,02 azalarak 568.906 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı sekiz aylık dönemde 598.963 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları, 2016 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,48 azalarak 438.025 adete geriledi. 2015 yılı aynı dönemde 453.817 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk sekiz ayında geçen yıla göre %9,83 oranında azalarak 130.881 adete geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 145.146 adet satış gerçekleşmişti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar