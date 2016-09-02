Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

otomobil pazarı yüzde 13.4 küçüldü

OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 13.4 KÜÇÜLDÜ

ODD verilerine göre, Ağustos'ta otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %13,35 oranında küçüldü.

Tarih : 02 Eylül 2016, 11:24
Puan Ver : Otomobil Pazarı Yüzde 13.4 Küçüldü(9/10)6


Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk sekiz ayında bir öncekiyılın aynı dönemine göre %5,02 azalarak 568.906 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı sekiz aylık dönemde 598.963 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

   

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları, 2016 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,48 azalarak 438.025 adete geriledi. 2015 yılı aynı dönemde 453.817 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk sekiz ayında geçen yıla göre %9,83 oranında azalarak 130.881 adete geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 145.146 adet satış gerçekleşmişti.








Etiketler: Otomobil  Pazarı  Yüzde  134  Küçüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER