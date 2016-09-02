

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı ilk sekiz ayında bir öncekiyılın aynı dönemine göre %5,02 azalarak 568.906 adet olarak gerçekleşti. 2015 yılı sekiz aylık dönemde 598.963 adet toplam pazar gerçekleşmişti.







Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları, 2016 yılı ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,48 azalarak 438.025 adete geriledi. 2015 yılı aynı dönemde 453.817 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılı ilk sekiz ayında geçen yıla göre %9,83 oranında azalarak 130.881 adete geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 145.146 adet satış gerçekleşmişti.