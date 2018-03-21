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Otomobil, motosikletli sürücüye çarparak havaya böyle savurdu

OTOMOBİL, MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜYE ÇARPARAK HAVAYA BÖYLE SAVURDU

Ordu'nun Fatsa'da yola kontrolsüz çıkış yapan otomobil motosiklete çarparak savurdu. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü takla atıp, yola savrularak ağır yaralandı.

Tarih : 21 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Otomobil, Motosikletli Sürücüye Çarparak Havaya Böyle Savurdu(10/10)6

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KONTROLSÜZ OTOMOBİL MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜYÜ HAVAYA SAVURDU

Fatsa ilçesi Ordu- Samsun Karayolu Dolunay Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Onur Şimşek idaresindeki motosiklete yola kontrolsüz çıkış yapan Sema Duman idaresindeki 52 DK 588 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü takla atıp, yola savrularak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen, 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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