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otomobil, kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı! 1 ölü!

OTOMOBİL, KIRMIZI IŞIKTA DURAN KAMYONA ÇARPTI! 1 ÖLÜ!

Kırıkkale'de otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenler birinin, AK Partili üye Habib Altıntop olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Otomobil, Kırmızı Işıkta Duran Kamyona Çarptı! 1 Ölü!(7/10)5


Kırıkkale'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisindeki 2 kişi öldü.



OTOMOBİL KIRMIZI IŞIKTA DURAN KAMYONA ÇARPTI



Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir yolu 10. km'sinde Hurdalık Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Süleyman Başarır kontrolündeki 40 KD 721 plakalı kamyon trafik ışıklarında beklerken arkadan gelen 71 DH 240 plakalı araba hızını alamayarak kamyona çarptı.2 KİŞİ ÖLDÜ, ÖLENLER BİRİ AK PARTİLİ ÜYE ÇIKTI



Kazada araç içerisindeki AK Parti Sulakyurt İl Genel Meclisi Üyesi Habib Altıntop ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.



CESETLERİ MORGA KALDIRILDI



Kazada ölen kişilerin cesetleri Adli Tıp Kurumu Kırıkkale Şubesi morguna kaldırıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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