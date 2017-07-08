

İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde, yolda asfalt kesim çalışması yapan belediye işçilerine, otomobiliyle çarparak 18 yaşındaki Emre S'nın ölümüne, Mehmet K'nın ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsü 28 yaşındaki Bulut B. gözaltına alınarak Narlıdere Polis Merkezi'ne götürüldü.