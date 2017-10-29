OTOMOBİL FUARINDA JAPONLARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ!
Dünyanın sayılı otomobil etkinliklerinden Tokyo Otomobil Fuarı, ev sahibi Japon modellerin gövde gösterisine sahne oldu. Samuraylar, 45. kez kapılarını açan fuarda teknoloji şovu yaptı.
Bu yıl 45'incisi düzenlenen Tokyo Otomobil Fuarı, ev sahibi Japon markaların gövde gösterisine sahne oldu. Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre otomobil üreticilerinin yeni modellerini sergileme fırsatı bulduğu fuar, tanıtılan yeni teknolojiler ile de endüstrinin geleceğine ışık tuttu.
ELEKTRİKLİ VE SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİLLER İLK KEZ SERGİLENDİ
Tokyo'da en dikkat çekici yenilikler, son yıllarda gittikçe yükselen bir trend haline gelen elektrik motorlu ve sürücüsüz otomobiller oldu. 2017 Tokyo Fuarı'nda ilk kez sergilenen elektrikli modeller, son bir yıl içinde Frankfurt, Detroit, Cenevre ve hatta bir teknoloji fuarı olan Las Vegas'taki CES'te bile boy gösteren elektriklilere göre hem menzil hem de performans anlamında fark yarattı. Öyle ki, Tokyo'daki elektrikli araçların bazılarının, halihazırda yollarda olan içten yanmalı motora sahip süper spor otomobillerin yerini alacağı belirtildi. Fuarda, markaların geleneksel motorlardan vazgeçme sinyalleri vermesi de, otomobillerin geleceği hakkında ipucu verdi.
TOKYO'NUN YILDIZLARI
MITSUBISHI: EVO ELEKTRİKLİ SUV OLDU
Mitsubishi, fuarda e-Evolution konseptini sergiledi. Markanın efsanevi Lancer Evo modelinin yerini alması beklenen elektrikli araç, dördüncü seviye otonom sürüşe sahip olacak, yani sürücüye gerek duymayacak.
HONDA: YAPAY ZEKÂ KULLANACAK
Honda, iki kişilik bir elektirkli spor otomobil olan Sports EV'yi tanıttı. Yapay zekâ teknolojisine sahip araç, retro çizgileriyle öne çıkıyor. Sports EV'nin, Civic Type R ve NSX arasında konumlandırılacağı bildirildi.
NISSAN: GELECEĞİN SUV'U TANITILDI
Bir diğer Japon marka Nissan da fuarda segilediği SUV modeli IMx ile dikkat çekti. Otonom sürüş teknolojine sahip aracın elektrikli motoru 430 beygir güç üretirken araca 600 kilometrelik menzil sağlıyor.
GELECEK NESİL 'SPOR'U TANITTI
Japonya'nın en büyük otomobil markası Toyota, gelecek nesil spor otomobili GR HV Sports'u sergiledi. Performans değerleri açıklanmayan bir hibrit motora sahip GR HV Sports'un, GT86'nın yerini alması bekleniyor. Toyota'nın fuarda tanıttığı hidrojen yakıt hücreli Fine-Comfort da, 400 beygirlik motoruyla bin kilometre yol alabiliyor.
Kaynak: haberinburada
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