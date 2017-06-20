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otomobil endüstrisinin en ilginç 5 mesleği

OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN EN İLGİNÇ 5 MESLEĞİ

Otomotiv üretimi, genellikle otomobil tasarımcıları, mühendisler, üretim hattında çalışan teknisyenler ve işçiler ile bağdaştırılır.

Tarih : 20 Haziran 2017, 15:57
Puan Ver : Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği(6/10)7


İşte İspanyol markası SEAT'ın, Barselona'da bulunan Martorell Üretim Merkezi'nde bulunan, otomotiv sektörünün en ilginç 5 mesleği:



KİL HEYKELTRAŞ



Otomobil heykeltıraşları, gerçek bir otomobille aynı ağırlık ve ebatta olan, kilden araçlar üretir. 2 bin 500 kilogram kilin yaklaşık 10 bin saate varan sabırlı bir çalışma sonucu şekillendirilmesiyle ortaya çıkan tek parça kilden kalıp, tasarım son halini almadan önce otomobilin siluetini ortaya çıkarır.



OTOMOBİL TERZİSİ



Aracın döşeme desenlerini elleriyle diker; her otomobilin kişiliğini en iyi yansıtan kumaş, deri ve renk kombinasyonunu yaratır. Bu uzman terziler, bir aracın tüm döşemesi için 30 metreden uzun dikişler yapmalıdır ve ürünler, iki yıl öncesinden elle hazırlanır.



KOLTUK TESTÇİSİ



Bu meslekte amaç, ideal koltuğu yaratmaktır. Testçiler ve ekipleri, her koltuk tipini 20 bine varan katlanma testinden geçirir. Çalışmanın kapsamı çok geniştir: Farklı vücut tiplerine ve dış koşullara uyum sağlayacak doğru süngeri, kumaşı, yapıyı veya dikişi bulmaları gerekir. Ayrıca koltuk başlarının olası boyun yaralanmalarını önleyecek şekilde tasarlanmasını sağlarlar.



OTOMOBİL SOMELYE



İşlerinde kullandıkları en önemli araç, burunlarıdır. Nihai hedefleri, "yeni araç kokusudur". Kimyacılardan oluşan bu ekip, her yıl gerçekleştirdikleri 400'ü aşkın koku testinde araçları 60oC sıcaklıklara tabi tutar. Bu mesleğin ayrıca bazı ilginç gereksinimleri vardır: Örneğin, otomobil somelyeleri, testlerin sonuçlarına etki edebileceği için sigara içemez veya parfüm kullanamaz.



TEST PİLOTU



SEAT'ın Martorell Üretim Merkezi'nde görevli test pilotları ekibi bir yılda ortalama 2 milyon kilometre otomobil kullanıyor. Bu profesyoneller, üretim hattından çıkan araçların performansını detaylı olarak inceliyor; araçları rahatsız edici sesler çıkarmadığından emin olmak için parke taşlı ve engebeli zeminler dahil olmak üzere altı farklı zeminde çeşitli hızlarda test ediyor. Bu işlemler sırasında, kornaları, farları ve frenleri de test ederek bunların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.



 



kaynak:ahaber








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