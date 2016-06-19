

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Eskipazar ilçesi istikametine giden Yüksel Bozkurt yönetimindeki 78 BT 455 plakalı otomobil, Kemal Oyman mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak, taş duvara çarptı.







Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen otomobilde bulunan Münevver Çelebi (45), olay yerinde hayatını kaybetti.







Yaralanan sürücü, Saniye ve Mustafa Bozkurt ile Seher Ayvalık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.