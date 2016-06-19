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otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Karabük'te iftara gitmek için yola çıkanların bulunduğu otomobilin duvara çarpması sonucu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Karabük'te otomobilin duvara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tarih : 19 Haziran 2016, 10:34
Puan Ver : Otomobil Duvara Çarptı: 1 Ölü, 4 Yaralı(10/10)8


Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Eskipazar ilçesi istikametine giden Yüksel Bozkurt yönetimindeki 78 BT 455 plakalı otomobil, Kemal Oyman mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak, taş duvara çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen otomobilde bulunan Münevver Çelebi (45), olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücü, Saniye ve Mustafa Bozkurt ile Seher Ayvalık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.








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