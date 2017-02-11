

Ruha Elektrik, 15 yıldır distribütörlüğünü yaptığı Hyundai'nin enerji sektöründe devre kesici, kontaktör, kompak şalter, termik röle ürünlerinin üretimini Türkiye'de yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, yatırım kararında, Ruha Elektrik'in hızlı bir şekilde büyüyerek Fortune Turkey'de, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin arasına girmesinin ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen 5 şirketi arasına girmesinin etkili olduğu belirtildi.







Ruha Elektrik Türkiye Genel Koordinatörü Sinan Adıgüzel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde otomotiv sektöründe tanınan ve dünyanın en büyük markalarından biri olan Hyundai, nükleer santral, termik santral, rüzgâr türbini, güneş enerji sistemleri gibi alanlarda kendini kanıtlayan büyük bir marka. Böyle büyük bir yatırımın hem ülkemiz, hem de milletimiz adına çok sevindirici olduğunu, ülkeye büyük katkılar sağlayacak" dedi.







kaynak:sabah