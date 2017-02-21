OTOMOBİL DEVİ SATILIYOR! İŞTE DEĞERİ
General Motors ve PSA arasında süren görüşmelerde Opel'in değerinin 2 milyar dolar olarak tespit edildiği iddia edildi.
General Motors, çoğunluk hissesini elinde bulundurduğu Opel için PSA Peugeot Citroen Grubu ile görüşüyor. Görüşmelerde Opel'in değerinin 2 milyar dolar olabileceği konuşuluyor.
Opel'in satışı için her ne kadar 2 milyar dolarlık bir fiyat ortaya atılsa da, bu rakamın anlaşmaya varılmadan önce değişebileceği ve her iki tarafın marka haklarının, net tasarrufların ve emeklilik yükümlülüklerinin marka değerini hala taşıdığı ifade ediliyor.
kaynak:haber7
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