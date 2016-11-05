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otomobil alacaklar dikkat!

OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT!

Motorlu taşıtlardaki ÖTV'de yeni düzenlemeyi de içeren kanun tasarısı TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Otomobil alacakları ilgilendiren değişiklikler şöyle...

Tarih : 05 Kasım 2016, 09:57
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Motorlu taşıtlarda özel tüketim vergisi (ÖTV) ile ilgili yeni düzenlemeyi de içeren kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.



FİYATA GÖRE ÖTV YETKİSİ



Otomobil alacakları yakından ilgilendiren tasarıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle motorlu taşıtlarda bugüne kadar sadece motor hacmine dayalı alınan ÖTV'ye fiyat vb çeşitli gruplara göre de değişiklik getirme hakkı Bakanlar Kurulu'na veriliyor.



ÖTV'DE ARAÇ ÖZELLİKLERİ BELİRLEYİCİ



Tasarıya göre ÖTV esas alınarak fiyat grubu oluşturma ve oluşturulan fiyat grupları, malın cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye Bakanlar Kurulu'nun yetkilendirilmesi esas alınıyor.



BAKAN ÖRNEKLE AÇIKLADI



Maliye Bakanı Naci Ağbal bir örnekle konuya şöyle açıklık getirdi: "Mesela 1600 CC'ye kadar olan araçlarda ÖTV yüzde 45. Acaba sadece motor silindir hacmine bakarak vergi oranı tespit etmek doğru mudur diyoruz? Hepimiz herhalde şunu söylüyoruz, 1600 motor silindir hacmine sahip olsa da öyle fiyat farklılıkları var ki düşük bedel ile o aracı alan kişi, 'ben, aynı silindir hacmi diye niye aynı oranda vergi ödemek durumundayım?' diyor. Sistemi değiştiriyoruz, sistemde araç çeşitliliğini artırıyoruz, vergileme ölçütlerini genişletiyoruz."





 



 





 





Etiketler: Otomobil  Alacaklar  Dikkat    haber

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