OTOMATİK VİTESLİ ARAÇ SATIŞI YÜZDE 48 ARTTI
Türkiye sıfır otomobil pazarında yılın 9 aylık döneminde satılan 500 bin 905 otomobilden 244 bin 475'ini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla otomatik vitesli otomobiller oluşturdu.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde iç pazarda satılan 500 bin 905 sıfır otomobilin 244 bin 475'ini otomatik şanzımanlı modeller oluşturdu. Geçen yılın 9 aylık döneminde 165 bin 551 olan otomatik vitesli otomobil satış adedi, bu yılın aynı periyodunda yüzde 48 arttı.
Otomatik vites en çok lüks otomobil sınıfında tercih edildi. Bu segmentte satılan 3 bin 404 aracın yüzde 99,8'inde müşterilerin tercihi otomatik vitesten yana oldu. En küçük şehir otomobili olarak bilinen A segmentinde 2 bin 398, bu segmentten biraz daha büyük olan ve küçük otomobil sınıfında yer alan B segmentinde 50 bin 498, küçük aile otomobili olarak nitelendirilen C segmentinde 122 bin 552, büyük aile otomobili olarak bilinen D segmentinde 54 bin 38, üst sınıf kategorisindeki E segmentinde ise 11 bin 585 otomatik vitesli otomobil satıldı.
Otomatik şanzımanın payı, D segmentinde yüzde 85,7, E segmentinde yüzde 73,4, A segmentinde yüzde 76, C segmentinde yüzde 47, B segmentinde yüzde 33 oldu.
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