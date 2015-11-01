

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde iç pazarda satılan 500 bin 905 sıfır otomobilin 244 bin 475'ini otomatik şanzımanlı modeller oluşturdu. Geçen yılın 9 aylık döneminde 165 bin 551 olan otomatik vitesli otomobil satış adedi, bu yılın aynı periyodunda yüzde 48 arttı.







Otomatik vites en çok lüks otomobil sınıfında tercih edildi. Bu segmentte satılan 3 bin 404 aracın yüzde 99,8'inde müşterilerin tercihi otomatik vitesten yana oldu. En küçük şehir otomobili olarak bilinen A segmentinde 2 bin 398, bu segmentten biraz daha büyük olan ve küçük otomobil sınıfında yer alan B segmentinde 50 bin 498, küçük aile otomobili olarak nitelendirilen C segmentinde 122 bin 552, büyük aile otomobili olarak bilinen D segmentinde 54 bin 38, üst sınıf kategorisindeki E segmentinde ise 11 bin 585 otomatik vitesli otomobil satıldı.







Otomatik şanzımanın payı, D segmentinde yüzde 85,7, E segmentinde yüzde 73,4, A segmentinde yüzde 76, C segmentinde yüzde 47, B segmentinde yüzde 33 oldu.