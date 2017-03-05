Tamamen Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen ve patenti alınan Otomatik Döner Anten sayesinde denizin her noktasında karadaki gibi kaliteli iletişim sunuluyor.



Turkcell mühendisleri denizde kesintisiz kapsamayı sağlayacak Otomatik Döner Anten geliştirdi. İlk olarak Marmara Denizi'nde hareket eden deniz araçları içindeki kapsama kesintisini ortadan kaldırmak amacıyla yola çıkılan proje sonucu ortaya çıkan keşif sayesinde; Turkcell müşterileri denizin ortasında bile eşsiz bir 4.5G deneyimi yaşayacak. Deniz otobüsü, feribot, vapur gibi deniz araçlarına uygulanabilen “Otomatik Döner Anten”, deniz aracının hareketine göre kendi yönünü değiştirerek karadaki iletişim ünitesinden en güçlü sinyali almaya devam ediyor ve bu sinyali deniz aracının içine yönlendirerek içeride kaliteli bir kapsama sağlıyor.



Turkcell tarafından patenti de alınan ve Türkiye'de bir ilk olan “Otomatik Döner Anten”; deniz aracının hareketine göre kendini konumlayarak karadaki iletişim ünitesinden aldığı güçlü sinyali en dinamik şekilde kullanıyor. Antenin en önemli özelliği ise deniz aracı hareket ettiğinde otomatik olarak devreye girerek karadaki en güçlü sinyale otomatik olarak yönelmesi ve kesintisiz 4.5G'ye olanak tanıması.



Gediz Sezgin: “Feribotların hızına Turkcell, otomatik döner anten ile eşlik edecek”



Konuyla ilgili açılamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin; “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kapsamayla ilgili en büyük problemlerden biri deniz araçlarında seyahat ederken kesintiler yaşanmasıydı. Bunun en büyük nedeni de denizlerdeki coğrafi koşullara bağlı olarak oluşan yüksek sinyal kayıplarıydı. Müşterilerimize her yerde en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışan Turkcell mühendisleri tamamen yerli kaynakları kullanarak buldukları Otomatik Döner Anten çözümüyle bu sorunu da ortadan kaldırdı. Bulunan bu sistem sayesinde müşterilerimiz artık denizde seyahat ederken de kesintisiz ve kaliteli iletişimin keyfini yaşayacak.



Daha önce bir örneği olmayan bu anten sayesinde; müşterilerimiz karada olduğu gibi denizde de hangi noktada olursa olsun; eşsiz 4.5G'mizle hayattan bir saniye bile kopmadan sevdikleriyle haberleşirken bir yandan da işlerini istedikleri gibi yapacak. Bir anlamda feribotların hızına Turkcell hızı eşlik edecek diyebiliriz” dedi.



Şu ana kadar 800 yolcuya kadar kapasitesi olan Yenikapı-Mudanya rotasında hizmet veren hızlı feribotlara kurulan sistem sayesinde yolculuk boyunca kesintisiz 4.5G kapsaması sağlandı.