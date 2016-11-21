Google Translate'in eskisinden çok daha iyi olmasından sonra şimdi de Panasonic, konuşulduğunda otomatik çeviri yapan bir megafon geliştirdi.



Google Translate'in eskisinden çok daha iyi olmasından sonra şimdi de Panasonic, konuşulduğunda otomatik çeviri yapan bir megafon geliştirdi.



Japon teknoloji devi Panasonic, kullanıcının sesini algılayıp otomatik çeviri yapan bir megafon çıkardı. Megahonyaku adlı cihaz kullanıcının sözlerini algılayıp çevirdikten sonra karşı tarafa yine sesli olarak iletiyor.







Megahonyaku her ne kadar etkileyici bir cihaz olarak gözükse de henüz çok yetenekli olduğu söylenemez. Cihaz şu an için sadece daha önceden belirlenmiş 300 farklı cümleyi algılayıp çevirebiliyor. Ayrıca sadece Japonca söylenenleri algılayabilen ürün bunları, isteğe bağlı olarak İngilizce, Çince ve Koreceye çevirebiliyor. Ürün aylık 183 dolarlık ödemelerle yıllık kontrat yapılarak satılıyor.







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