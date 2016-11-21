Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

otomatik çeviri yapan megafon

OTOMATİK ÇEVİRİ YAPAN MEGAFON

Google Translate'in eskisinden çok daha iyi olmasından sonra şimdi de Panasonic, konuşulduğunda otomatik çeviri yapan bir megafon geliştirdi.

Tarih : 21 Kasım 2016, 10:26
Puan Ver : Otomatik Çeviri Yapan Megafon(8/10)7


Google Translate'in eskisinden çok daha iyi olmasından sonra şimdi de Panasonic, konuşulduğunda otomatik çeviri yapan bir megafon geliştirdi.



Japon teknoloji devi Panasonic, kullanıcının sesini algılayıp otomatik çeviri yapan bir megafon çıkardı. Megahonyaku adlı cihaz kullanıcının sözlerini algılayıp çevirdikten sonra karşı tarafa yine sesli olarak iletiyor.



 



Megahonyaku her ne kadar etkileyici bir cihaz olarak gözükse de henüz çok yetenekli olduğu söylenemez. Cihaz şu an için sadece daha önceden belirlenmiş 300 farklı cümleyi algılayıp çevirebiliyor. Ayrıca sadece Japonca söylenenleri algılayabilen ürün bunları, isteğe bağlı olarak İngilizce, Çince ve Koreceye çevirebiliyor. Ürün aylık 183 dolarlık ödemelerle yıllık kontrat yapılarak satılıyor.



 



LinkedIn İçin Rusya Yasağı








Etiketler: Otomatik  Çeviri  Yapan  Megafon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER