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otomatik bireysel emeklilik davalık oluyor

OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK DAVALIK OLUYOR

Tüketici Birliği Federasyonu, otomatik bireysel emeklilik sistemini yargıya taşıyacağını açıkladı.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 16:48
Puan Ver : Otomatik Bireysel Emeklilik Davalık Oluyor(0/10)


Hafta başında yasalaşan otomatik bireysel emeklilik davalık oluyor.



Tüketici Birliği Federasyonu, düzenlemeyi yargıya taşıyacağını açıkladı.



Federasyon Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz, bireysel emeklilikte tüketicinin enflasyon oranlarına bağlı olarak kâr edemeyeceğini söyledi.



"BES'E YATIRAN ZARAR EDİYOR"



Sigorta şirketlerinin topladıkları primleri kârlı değerlendiremediği eleştirisinde bulunan Deniz, "Biz tüketicilere BES'i hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Şu anda BES'e para yatıran zarar ediyor" dedi.








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