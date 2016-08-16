

Hafta başında yasalaşan otomatik bireysel emeklilik davalık oluyor.







Tüketici Birliği Federasyonu, düzenlemeyi yargıya taşıyacağını açıkladı.







Federasyon Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz, bireysel emeklilikte tüketicinin enflasyon oranlarına bağlı olarak kâr edemeyeceğini söyledi.







"BES'E YATIRAN ZARAR EDİYOR"







Sigorta şirketlerinin topladıkları primleri kârlı değerlendiremediği eleştirisinde bulunan Deniz, "Biz tüketicilere BES'i hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Şu anda BES'e para yatıran zarar ediyor" dedi.