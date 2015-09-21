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otogar'daki sığınmacılar tem'de yürüyüşe geçti

OTOGAR'DAKİ SIĞINMACILAR TEM'DE YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Büyük İstanbul Otogarı'ndan yola çıkarak TEM otoyolu Edirne istikametine yürüyen Suriyeli sığınmacılardan oluşan kalabalık grup Mahmutbey gişelerini geçti

Tarih : 21 Eylül 2015, 10:06
Puan Ver : Otogar'daki Sığınmacılar Tem'de Yürüyüşe Geçti(9/10)8


Sosyal medyada geçen hafta yayılan "Almanya'nın çok sayıda sığınmacı alacağı" söylentisi üzerine, Edirne üzerinden Avrupa'ya geçmek için Büyük İstanbul Otogarı'na gelen ancak Edirne'ye gitmelerine izin verilmeyen sığınmacılar otobüslerle buradan ayrıldı. Bir kısmı ise Edirne'ye gitmek üzere TEM Otoyolu'ndan yürümeye başladı.



Otogar Camisi içinde ve çevresinde bekleyen sığınmacılar, bekleyişlerini sonlandırarak kendilerine sağlanan otobüslerle otogarı terk etti. Sığınmacıların bir kısmının İstanbul'da kaldıkları semtlere, diğer bölümünün de otobüslerle Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep'e ulaşması sağlanıyor.








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