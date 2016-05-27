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otobüsteki mastürbasyon skandalının kurbanı konuştu!

OTOBÜSTEKİ MASTÜRBASYON SKANDALININ KURBANI KONUŞTU!

Metro turizmde muavinin cinsel saldırısına maruz kalan C.D. konuştu.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 12:00
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Yaşanan saldırının ardından kamuoyunda Metro turizme ve muavine yönelik tepkilerin bu tarz saldırıların bir daha yaşanmaması için bir başlangıç olabileceğini söyleyen C.D. ‘Toplumda kadınlara yönelik yaratılan baskı ortamı ve kadınlara karşı işlenen suçların cezasız kalması bu yaşadıklarımızı tetikliyor. Caydırıcı bir adım atılmadığı için birileri buradan kendilerine pay çıkartıyor.' diye konuştu.



Olayın yaşandığı sırada otobüste tepkisini dile getirdiği anlarda otobüste bulunan insanların kendisine inanmadıklarını belirten C.D, yaşadıklarının ardından bu şekilde tepkisiz kalınmasına üzüldüğünü belirtti. C.D bu durumu ise toplumun bütününde hakim kılınmak istenen atmosfere bağladı.








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