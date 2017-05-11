

ÇANTASINI İLK ARAÇTA UNUTTU







Otobüsün arızalanması üzerine, farklı bir otobüse bindirilen yaşlı kadın, çantasını ilk araçta unuttuğunu fark etti. Olayın bildirilmesi üzerine otobüs şoförü Emrah Gültekin, çantayı muhafaza altına alarak, Makine İkmal Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.



ÇANTANIN İÇİNDEN SERVET ÇIKTI







Burada yapılan ilk incelemede çantada yüklü miktarda para ve altın olduğu görülünce, durum polis ekiplerine bildirildi. Çok sayıda polis tarafından, yaklaşık 1 saat süren sayımda çantanın içerisinde 170 bin 320 lira para, aralarında 18 çeyrek, 2 de tam altın ile kolye, bilezik, yüzüklerin olduğu, piyasa değeri en az 50 bin lira olan ziynet eşyası olduğu belirlendi.İçerisinde "servet" olan çantayı teslim eden şoför Gültekin, yaptığı açıklamada, yaşlı kadının yolculuk esnasında, önce eczaneye, daha sonra da bir markete uğradığını söyledi.







"BURAYA BIRAKTIKTAN SONRA EVİME GİTTİM"







Otobüs arızalanınca, yaşlı kadının engelli oğluyla mağdur olmaması için farklı bir araca bindirildiğini, bu sıra çantasını unuttuğunu aktaran Gültekin, "Arabada bırakmak yerine bu tür kayıpları biz her zaman amirliğimize getiriyoruz. Kadın çantası olunca da içerisinde ne var diye bakmadım ama baksam da değişen bir şey olmazdı. Buraya bıraktıktan sonra evime gittim." dedi. Çanta, tutulan tutanakların ardından sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.







kaynak:milliyet