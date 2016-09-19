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otobüste tekmeli saldırı için bakanlık devrede

OTOBÜSTE TEKMELİ SALDIRI İÇİN BAKANLIK DEVREDE

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da evine giderken otobüste bir saldırganın tekmeli saldırısına maruz kalan Ayşegül Terzi'yi aradı.

Tarih : 19 Eylül 2016, 17:17
Puan Ver : Otobüste Tekmeli Saldırı İçin Bakanlık Devrede(8/10)10


Maslak'ta bayramın birinci günü meydana gelen olayda 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, evine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi. Otobüsün arka tarafında ayakta duran genç kıza bir süre sonra yolculardan biri sözle sataştı. Sözlü sataşmanın ardından, 'Şort giyenler ölmeli' diye bağıran şahıs genç kadının yüzüne tekme attı. Genç kadına 'Sen şeytansın' diyerek hakaret eden saldırgan Abdullah Çakıroğlu, yakalandı.



Saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kaya, “Kadına şiddet her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız" dedi.








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