

Maslak'ta bayramın birinci günü meydana gelen olayda 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, evine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi. Otobüsün arka tarafında ayakta duran genç kıza bir süre sonra yolculardan biri sözle sataştı. Sözlü sataşmanın ardından, 'Şort giyenler ölmeli' diye bağıran şahıs genç kadının yüzüne tekme attı. Genç kadına 'Sen şeytansın' diyerek hakaret eden saldırgan Abdullah Çakıroğlu, yakalandı.







Saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kaya, “Kadına şiddet her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız" dedi.