OTOBÜSTE TEKMELİ SALDIRI İÇİN BAKANLIK DEVREDE
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da evine giderken otobüste bir saldırganın tekmeli saldırısına maruz kalan Ayşegül Terzi'yi aradı.
Maslak'ta bayramın birinci günü meydana gelen olayda 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi, evine gitmek üzere belediye otobüsüne bindi. Otobüsün arka tarafında ayakta duran genç kıza bir süre sonra yolculardan biri sözle sataştı. Sözlü sataşmanın ardından, 'Şort giyenler ölmeli' diye bağıran şahıs genç kadının yüzüne tekme attı. Genç kadına 'Sen şeytansın' diyerek hakaret eden saldırgan Abdullah Çakıroğlu, yakalandı.
Saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kaya, “Kadına şiddet her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız" dedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar