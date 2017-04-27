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otobüste tacize uğrayan kadın böyle intikamını aldı

OTOBÜSTE TACİZE UĞRAYAN KADIN BÖYLE İNTİKAMINI ALDI

İZMİT'te, bindiği halk otobüsünde tacize uğrayan kadın, tacizde bulunan kişiyi cep telefonu ile fotoğrafladı. Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak tacizde bulunan kişiyi teşhir etti.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:55
Puan Ver : Otobüste Tacize Uğrayan Kadın Böyle İntikamını Aldı(6/10)5


Dün, İzmit'te Akpınar ile Umuttepe arasında sefer yapan halk otobüsüne binen kadın yolcu, koltukta oturan erkek yolcu tarafından taciz edildi.



Elini pantolonunun üzerinden cinsel organına götürerek hareketleriyle tacizde bulunan kişi, kadın yolcu tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı.



Kocaeli Kadın Emeği Kolektifi, fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak tacizde bulunan kişiyi teşhir etti. Sosyal medyada yapılan açıklamada, 'Çarşamba günü Kocaeli'nde, 41 BR 828 plakalı Akpınar-Toki-Umuttepe güzergahındaki otobüste ismi belli olmayan bir erkek yolcu, karşısında bulunan kadın yolcuya bakarak kadın yolcuyu taciz edecek davranışlarda bulunmuştur.



Bu erkek yolcuyu teşhir ediyor, yasal haklarımızın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz' diye açıklamada bulunarak fotoğrafları paylaştı.



 



kaynak:milliyet








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