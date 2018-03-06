Kayseri Erciyesspor'un maddi problemler nedeniyle 10 saatlik Diyarbakır yolculuğunun ardından otele gidemediği, maç saatini otobüste beklediği ortaya çıktı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta dün Diyarbekirspor'a 10-1 gibi farklı bir skor ile yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesi kesinleşen Kayseri Erciyesspor'un otelde kalacak paraları olmadığı için Kayseri'den gece yola çıktıkları ve 10 saat süren yolculuktan sonra stada gelerek maç saatini otobüste bekledikleri ortaya çıktı. Türkiye'yi UEFA Kupası'nda 2007 yılında temsil eden, Süper Lig'den 2014-2015 sezonunda düştükten sonra peş peşe küme düşüp bu yılda BAL'a düşen Kayseri Erciyessporlu futbolcular, Diyarbakır'daki maçtan sonra gözyaşlarını tutamadı. Maçtan önce rakip futbolcuları kahvaltıda ağırlayan Diyarbekirspor, maçtan sonra da ağlayan futbolcuları teselli ettikten sonra yemeğe götürüp kentten uğurladı.

BÖLGESEL AMATÖR LİGE DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Tarihi başarılarla dolu olan ve üst üste 4 yıl şampiyon olan Kayseri Erciyesspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta dün oynanan maçta Diyarbekirspor'a 10-1 gibi farklı bir skor ile yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesi kesinleşti. Ligde şimdiye kadar oynadığı 25 maçtan 3 beraberlik ve 22 mağlubiyet alan Kayseri Erciyesspor, Van deplasmanına maddi imkansızlıklar için gitmediğinden beraberliklerden aldığı 3 puanı da silinmişti.

"PARANIZ YOKSA ONURUNUZ VAR"

Maç boyunca Diyarbekirspor taraftarlarının da tezahüratlar ile moral vermeye çalıştığı Kayseri Erciyessporlu futbolcular, maçtan sonra BAL'a düşmeleri kesinleştiği için gözyaşlarını tutamazken, Diyarbakırsporlu futbolcular rakip takıp oyuncularını teselli etmeye çalıştıkları görüldü. Diyarbakırlı taraftarlar tribüne çağırdıkları Kayseri Erciyessporlu futbolcuları, "Paranız yoksa onurunuz var" tezahüratı ile destekledi.

Kaynak: haberinburada