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Otobüste Müşterilerin Parasını Çalan Sahte Polisler Kameraya Böyle Yansıdı

OTOBÜSTE MÜŞTERİLERİN PARASINI ÇALAN SAHTE POLİSLER KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

İstanbul Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtıp otobüste arama yaparak 40 bin avro ve 54 bin dolar gasp eden 4 kişi kaldıkları otele yapılan operasyonla yakalandı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 18:20
Puan Ver : Otobüste Müşterilerin Parasını Çalan Sahte Polisler Kameraya Böyle Yansıdı(7/10)3

İstanbul Fatih'te kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra bir otobüste arama yaparak 40 bin avro ve 54 bin dolar gasp eden 4 kişi, şehir dışında yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS OLARAK TANITIP, 40 BİN AVRO VE 54 BİN LİRAYI ÇALDILAR

Fatih Küçük Langa Caddesi üzerindeki otobüs terminalinde meydana gelen olayda, 4 zanlı, Romanya'dan gelerek terminalde park halinde olan otobüs şoförü Erdal D.'ye kendilerini polis olarak tanıttı. Otobüste arama yapacaklarını söyleyerek muavin koltuğunun altındaki kasayı bulan zanlılar, içerisinde müşterilere ait olan 40 bin avro ve 54 bin lirayı çaldı. Olayın ardından inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ve Parmak İzi Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri otobüste çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ekipler, parmak izlerinden birinin yankesicilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığından kaydı bulunan Samet D.'ye (23) ait olduğu tespit etti.

OTELE YAPILAN OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran ekipler, parmak izi tespit edilen şüphelinin Ankara'da bir otelde kaldığını belirledi. Hazırlıklarının tamamlayan ekipler, Samet D. ile birlikte olaya karıştıkları iddia edilen Şıho A. (40) ve Burak E.'yi (19) kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 bin 700 dolar ele geçirildi. Şüpheliler Ankara'dan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği esnada şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan diğer zanlının Uğur D.'nin (29) olduğu belirlendi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Adana'da olduğu tespit edilen şüphelinin gözaltına alındığı evinde 87 bin lira ele geçirildi. Uğur D.'nin otobüs firmasında 8 ay önce muavin olarak çalıştığı ve işten çıkartıldığı öğrenildi. Öte yandan olay anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheliler yaya olarak otobüsün yanına geliyor. Kapının açılmasının ardından zanlılar içeriye giriyor. İçeride arama yapan şüpheliler daha sonra otobüs şoförünü dışarıya çıkartıyor. Paraları çalan zanlılar daha sonra uzaklaşıyor. Şubedeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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