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otobüste canlı bomba paniği

OTOBÜSTE CANLI BOMBA PANİĞİ

Trabzon'da belediye otobüsünde canlı bomba paniği yaşandı.

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:29
Puan Ver : Otobüste Canlı Bomba Paniği(5/10)5


Trabzon'da bir belediye otobüsüne binen Güner Y. (50) önündeki sırada oturan bir başka kadının kolunda kablolar gördü. Güner Y., kadının canlı bomba olduğunu düşünerek, "otobüste canlı bomba var" diye bağırmaya başladı.



Otobüs şöforü aracı durdurdu. Bazı yolcular otobüsün otomatik kapılarını zorlayarak dışarıya çıkmaya çalıştı.



Kadının kolundan çıkan kabloların sırrı kısa sürede ortaya çıktı. Tansiyon hastası kadının, holter cihazı (tansiyonu belli aralıklarla ölçüp kaydeden cihaz) kullandığını söylemesi üzerine yolcular sakinleşti.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Otobüste  Canlı  Bomba  Paniği    haber

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