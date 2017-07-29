OTOBÜSTE BİR KADINI TACİZ EDEN ŞAHSI, YOLCULARDAN BİRİ BÖYLE YUMRUKLADI
ABD'de otobüste yaşanan taciz vakası diğer yolcular tarafından fark edilince yumruklar konuştu. Yolculardan biri tacizciyi bayıltana kadar yumrukladı.
Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. Otobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahısla diğer yolcular arasında tartışma yaşandı.
TACİZCİYİ YUMRUKLARA BOĞDU
Tacizi fark eden yolculardan biri, şahsı yumruklamaya başladı. O anlar ise başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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