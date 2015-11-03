

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'den aldığı yolcuları İstanbul'a götüren özel bir firmaya ait İbrahim Özdemir (51) yönetimindeki 17 FP 995 plakalı yolcu otobüsü, Edirne'nin Keşan ilçesi istikametine seyir halinde iken, Korudağ çıkışında bir anlık dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak, sağ şeritte seyreden Eşref Yılmaz (37) yönetimindeki gübre yüklü 35 AJ 2442 plakalı TIR'ın 35 AH 9378 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs yaklaşık 30 metre ilerde dururken, gübre yüklü TIR'daki gübre çuvalları ise yola döküldü.







YARALILARIN DURUMU İYİ







Kazada, otobüste bulunan yolcular Barış Kahraman (18), Serdar Örnekal (19), Juranov Mammad (23), Hafize dikmen (19), İnci Polat (27), Caner Kaya (18), Pınar Bayrak (44), Murat Okur (44), Erol Büyükerol (23), Celil Çobanoğlu (34) ve Buse Özsoy (20) yaralandı. Otobüsün içerisinde çarpmanın etkisiyle sıkışan yaralılardan iki kişi ise Gelibolu ve Keşan'dan gelen kaza kırım aracı ile sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen Keşan ve Gelibolu'ya ait çok sayıda ambulansla Keşan Devlet Hastanesi ve Özel Keşan Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, otobüste bulunan diğer yolcular ise büyük panik yaşadı. Otobüste bulunan diğer yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüs ile gidecekleri yere götürülürken, kaza nedeniyle trafiğe kapalı olan yol ise araçların yol kenarına çekilmesinin ardından açıldı.







ŞON ANDA KURTULDU







Öte yandan otobüsün muavin koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin ise kazadan hemen kısa bir süre önce kahve almak üzere koltuktan kalkarak otobüsün arka tarafına yöneldiği öğrenildi. Otobüsün sağ ön kapısı hurdaya dönerken, şans eseri kalkan kişi ise ölümden döndü.







Olay yerine gelen polis ve Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.