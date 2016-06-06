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OTOBÜS SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 14 ÖLÜ


OTOBÜS SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 14 ÖLÜ
Tarih : 06 Haziran 2016, 09:21
Puan Ver : Otobüs Sulama Kanalına Devrildi: 14 Ölü(5/10)5


Osmaniye'de geziden dönen öğrencileri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon kabileyitini yitirmesi sonucu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi. Kazada 6'sı öğrenci 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci de yaralandı.



Hatay'dan gezi için Osmaniye'deki Karatepe Müzesi ve Aslantaş Milli Parkı'na gelen öğrencilerin içinde bulunduğu otobüs, dönüş yolunda kaza yaptı. Cevdediye Kasabası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs sulama kanalına devrildi. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalarının kolaylaştırılması için sulama kanalına gelen su kesilirken, 14 kişinin cesedine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti.



ÖLÜ SAYISI 14'E YÜKSELDİ








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