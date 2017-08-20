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Otobüs Şoförünün Dikkati Yolcuları Ölümden Kurtardı

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ YOLCULARI ÖLÜMDEN KURTARDI

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hareket halindeyken yolcu otobüsü bir anda alev aldı. Şoförün dikkati, olası faciayı önledi.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Otobüs Şoförünün Dikkati Yolcuları Ölümden Kurtardı(8/10)4

Tokat'tan 40 yolcuyla İstanbul'a hareket eden Aslan Özen yönetimdeki 52 HF 050 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon ilçesi Kayadüzü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Motor kısmından başlayan yangını fark eden otobüs şoförü, otobüsü durdurup yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi.

ŞOFÖR "ARABADAN ÇIKIN" DİYE BAĞIRMIŞ

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Motor kısmı ve içerisinde zarar meydana gelen otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolculardan Niyazi Yılmaz, bir koku gelmesi üzerine şoförün "arabadan çıkın" diye bağırdığını söyledi.

"ALLAH ŞOFÖRDEN RAZI OLSUN"

Kapıların açılmasının ardından otobüsün boşaltılmaya başlandığını anlatan Yılmaz, "Şoförün sayesinde canımızı kurtardık, çok şükür. Allah razı olsun, çok büyük bir olayı şoförün dikkati sayesinde zarar görmeden atlattık" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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