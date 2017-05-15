OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARACIN DİNLENME BÖLÜMÜNDE ÖLÜ BULUNDU
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tesiste mola veren otobüsün ikinci şoförü, dinlendiği bölmede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bodrum'dan İstanbul'a seyahat eden bir otobüs firmasının 34 FS 5366 plakalı aracı, Çayırova ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.
Muavin aracın dinlenme bölümünde uyuyan ikinci şoför Güven Arıcı'yı (44) uyandırmak istedi. Arıcı'nın hareketsiz yattığını farkeden muavin, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arıcı'nın cesedi, Gebze Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Otobüste inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
kaynak:milliyet
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