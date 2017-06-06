OTOBÜS KAZASI: 22 ÖLÜ
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi. "Times of India" gazetesi, kazanın eyalet başkenti Lucknow'a 251 kilometre mesafedeki Bareilly kentinde meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer, aşırı hız ve hatalı sollamanın neden olduğu çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını ve otomatik kapılar açılmadığı için yolcuların araç içinde mahsur kaldığını açıkladı.
kaynak:sabah
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