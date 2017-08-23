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OTOBÜS FİRMALARININ BAYRAMDA EK SEFER İZİNLERİ UZATILDI


Otobüs Firmalarının Bayramda Ek Sefer İzinleri Uzatıldı
Tarih : 23 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Otobüs Firmalarının Bayramda Ek Sefer İzinleri Uzatıldı(10/10)6

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edilerek, vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı bildirildi.

OTOBÜSLERİN B2 VE D2 YETKİ BELGELERİ OLMALI

İlk genelgeye göre, 29 Ağustos olarak belirlenen ek sefer izni, (B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsler) Bakanlar Kurulu kararı ile 28, 29 ve 31 Ağustos'ta kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin izinli sayılmasının kararlaştırılması dolayısıyla 24 Ağustos olarak yeniden belirlendi.

B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları, 6 Eylül'e kadar kullanabilecek.

ÜCRET TARİFELERİNE UYMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Firmalara tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulundurmaları zorunluluğu da getirildi.

B2 yetki belgesi "uluslararası tarifesiz", D2 belgesi de "yurt içi tarifesiz" otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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