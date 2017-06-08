





Ramazan Bayramına 2 haftadan fazla süre olmasına rağmen arife ve öncesi için otobüslerdeki doluluk oranları yüzde 100'lere ulaştı. Burulaş Genel Müdürü Fidansoy: "İşletmelerden elimize ulaşan bilgilere göre, araç ve yolcu kapasitesi bakımından büyük firmaların genelinde 22-23-24 Haziran'daki tüm seferlerin koltuk satışları kapanmış durumda. Uzak şehirlere doğru yolculukların ise 20-21 haziran günleri bile doldu" dedi







Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) Genel Müdürü Levent Fidansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde normalde günde ortalama bin 100 aracın çıkış yaptığını söyledi.







Ramazan Bayramı'nda ise günlük araç çıkışının bin 500'ün üzerine yükselmesini beklediklerini ifade eden Fidansoy, yolcu sayısında ise normal günlere oranla yüzde 70 civarında bir artış olacağını kaydetti.







"ARTAN YOLCU TALEPLERİNE BAĞLI OLARAK EK SEFERLER YAPILMAKTADIR"







Terminal tesis ve hizmet kapasitesinin bu tür artışları kaldırabilecek yeterlikte olduğundan bayram süresince hiçbir aksaklık yaşanmayacağını dile getiren Fidansoy, şöyle konuştu:







"Artan yolcu taleplerine bağlı olarak ek seferler yapılmaktadır. Ayrıca yaz sezonunun açılması nedeniyle seyahat firmaları filolarına kiralık araçlar da ilave ediyorlar. Ayrıca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, turizm maksatlı D2 ve B2 belgeli araçların da tarifeli seferler yapmalarına bayram süresince izin veriyor. İşletmelerden elimize ulaşan bilgilere göre, araç ve yolcu kapasitesi bakımından büyük firmaların genelinde 22-23-24 Haziran'daki tüm seferlerin koltuk satışları kapanmış durumda. Uzak şehirlere doğru yolculukların ise 20-21 haziran günleri bile doldu. Gelen talepler doğrultusunda ek seferler planlanıyor."







Fidansoy, terminal işletmesi ve zabıta görevlileri tarafından kayıt dışı veya kaçak sayılan yolculuk girişimlerinin takip edildiğini ve kesinlikle izin verilmediğini sözlerine ekledi.







EGE VE AKDENİZ YÖNÜNE YOĞUN TALEP







Pamukkale Bursa Bölge Müdürü Hamit Ocak ise 23 Haziran ile arife gününün seferlerinin bugünden dolduğunu vurgulayarak, "Arife günü ve öncesi için ek seferler koymayı planlıyoruz. Zaten 15 Haziran itibarıyla yazlık seferlere geçeceğimiz için seferlerimizi yüzde 50 artırmış olacağız. Bayram öncesi için vatandaşlardan yoğun talepler gelmeye devam ediyor. Bayram tatiline yönelik en çok Ege ve Akdeniz bölgeleri için talep alıyoruz." dedi.







Kamil Koç firmasının yetkilileri de Ramazan Bayramı için vatandaşların haftalar öncesinde biletlerini almaya başladığını ifade ederek, "Arife gününden bir gün öncesi seferlerimizin tamamı doldu. Yoğunluk nedeniyle bayram öncesi ek seferler düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.







kaynak:sabah



