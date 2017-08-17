OTOBÜS BİLETLERİNİN YÜZDE 80'İ TÜKENDİ
TOFED Genel Başkanı Özcan, bayram tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun rağbet olduğunu belirterek, "Otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi" dedi.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, vatandaşların, tatilin uzayıp uzamaması konusundaki belirsizlik nedeniyle rezervasyon yaptırdığını, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla da rezervasyonunu yaptırdığı biletleri satın almaya başladığını, acenta ve şirketlerin internet sitelerinde yoğunluk görüldüğünü ifade etti.
"ŞİMDİDEN EK SEFERLERİN BİLETLERİNİ SATMAYA BAŞLADIK"
Uçak biletlerinin yaz ve bayram dönemlerinde pahalı olduğunu, bu nedenle vatandaşların otobüsleri tercih ettiğini belirten Özcan, bayramda memleketine gitmek isteyenlerin de tatil bölgeleri dışındaki illerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.
Hem tatil hem de bayramın bir arada yaşanacağı 10 günlük sürenin çok bereketli geçeceğini ifade eden Özcan, "Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla otobüs biletlerine yoğun bir rağbet oluştu. Şu ana kadar Türkiye genelinde bayrama kadar olan otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi. Biz şimdiden koyacağımız ek seferlerin biletlerini satmaya başladık." diye konuştu.
"BU BAYRAM ÇOK BEREKETLİ GEÇECEK"
Birol Özcan, şu anda yoğunluk olmayan bazı illere yönelik normal seferlerde biletler kaldığını, bunlarla beraber ek sefer biletlerinin satışının devam ettiğini belirterek, "Tatil, 26 Ağustos'ta başlayacağı için muhtemelen 22-23 Ağustos gibi ek seferlerin konulmasına izin verilir. Biz de bu yüzden biletlerini satıyoruz." dedi.
Şu anda İstanbul'dan günde bin 500-bin 700 otobüs çıkışı olduğunu, gelecek hafta bu sayının yavaş yavaş artacağını belirten Özcan, "Bu sayı 25-27 Ağustos'ta 2 bin 500-2 bin 800'ü bulur. Bu bayram çok bereketli geçecek." dedi.
Kaynak: haberinburada
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