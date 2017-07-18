Türkiye genelinde otoyollarda 1 Temmuz tarihinde devreye giren 'ortalama hızı ölçen radar sistemiyle' birlikte sürücüler, belirlenen süreyi geçirmek için gişe önlerinde beklemeye başladı. İzmir-Aydın Otoyolunda süreye takılan sürücüler sistemi eleştirirken, Işıkkent gişeleri önünde sürücüler bekleyerek sürenin geçmesini bekledi.

ORTALAMA HIZI AŞANLARA CEZA VAR

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızları tespit edilecek. Bu sayede iki gişe arasında araçların ortalama hızları tespit edilecek ve hız kurallarına uymayan araçlara ceza kesilecek.

ERKEN GELEN VATANDAŞ BEKLİYOR

İzmir-Aydın Otoyolunda da 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulamaya konulan sistemle birlikte sürücüler, hız limitine yakalanmamak için gişe önlerinde beklemeye başladı. Aydın'dan İzmir'e gelen Burhan Çurhal, belirlenen sürenin altında gişeye ulaşınca çareyi gişe önünde beklemekte buldu. Gişe önünde durarak sürenin geçmesini bekleyen Çurhal, "1 saat 10 dakika diye bir süre koymuşlar, sürenin dolmasını bekliyoruz. 90 kilometre hızla gelsek bile yine beklemek zorundayız. Normal yollarda gittiğimiz hızda otoyolda da gitmek zorunda kalıyoruz ve çok mağdur oluyoruz. 5 dakikadır bekliyoruz 15 dakika daha beklemek zorundayız" dedi.

"HIZI SABİTLEDİK, YİNE BEKLEMEK ZORUNDA KALDIK"

Aydın gişelerinden aracın otomatik hız sabitlemesini kullanmalarına rağmen belirlenen sürenin altında yetiştiklerini söyleyen Tunç Yurtkulu, "90 kilometre hızla gelmemize rağmen yine 20 dakika kadar beklemek zorundayız. Otoyollarda 120 kilometre hıza çıkamıyoruz çıktığımız anda ceza yiyoruz. Bu konuda yetkililerin bu sistemi tekrar gözden geçirerek düzeltmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"ÖLÇÜMLERDE HATA OLMALI"

Aydın'dan gelerek Çeşme'ye gideceğini aktaran İbrahim Gürsel, "90 kilometre hızla geldim ama yine burada beklemek zorundayım. Ölçümde bir hata olmalı, 90'la gelmeme rağmen 55 dakikada buraya vardım ve daha 7 dakika daha beklemek zorundayım" diye konuştu.

Otobandan gelmelerinin sebebinin 100 kilometre ve üzeri hızla gelmek olduğunu aktaran Mehmet Erkal ise bu durumda kimsenin otoyolu kullanmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Otobandan gelmemizin sebebi hızlı olmak, 90'la gelmemize rağmen yine beklemek zorundayız."

Kaynak: haberinburada