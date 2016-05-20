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otobanda kaza: birçok araba üzerinden geçti

OTOBANDA KAZA: BİRÇOK ARABA ÜZERİNDEN GEÇTİ

İzmir'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz bir kişi otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Tarih : 20 Mayıs 2016, 09:32
Puan Ver : Otobanda Kaza: Birçok Araba Üzerinden Geçti(5/10)3


İzmir'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz bir kişi otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.



Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir çevre yolu Bornova viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Bornova yönüne giden Uğur B. idaresindeki 35 HC 7728 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz bir erkeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yola düşen şahsın üzerinden birçok araba geçti. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince şahsın hayatını kaybettiği belirtildi. Üzerinden bir kimlik çıkmayan kişinin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.








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