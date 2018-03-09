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Oto yıkamacıda bulunmuştu, gizemli lahit yarın açılacak

OTO YIKAMACIDA BULUNMUŞTU, GİZEMLİ LAHİT YARIN AÇILACAK

Kayseri'de oto yıkama dükkanının bahçesinde bulunan Roma dönemine ait 1700 yıllık kral lahdi cumartesi günü açılacak.

Tarih : 09 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Oto Yıkamacıda Bulunmuştu, Gizemli Lahit Yarın Açılacak(10/10)6

Kayseri'nini merkez Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma Dönemi'ne ait kral mezarı bulundu.

1700 YIL ÖNCESİNE AİT LAHİT BULUNDU

Polis ekiplerinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan yakaladığı Veli Uçar'a (42) ait dükkanda mahkeme kararıyla yapılan aramada, 1700 yıl öncesine ait lahit bulundu.

"BİLMİYORUM NE OLDUĞUNU HENÜZ"

Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olay yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Kamçı, 'Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması neticesinde burada lahit bulundu. Lahidi büyük bir başarıyla buldular. Lahdin Roma Dönemi'ne ait olduğu söyleniyor. Bundan yaklaşık 1700 yıl öncesine ait bir lahit. Sanki bir yer altı şehri gibi, mezarlık gibi, bilemiyorum ne olduğunu henüz" ifadelerini kullandı.

"1700 YIL ÖNCE DEMEK Kİ BURADA BİR MEDENİYET VARMIŞ"

Bölgeyi kontrol altında tutacaklarını belirten Vali Kamçı, 'Emniyet teşkilatımızın görevlileri burada nöbet tutacak. Yarın lahitin kapağı hızlı bir şekilde açılacak. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 1700 yıl önce demek ki burada bir medeniyet varmış. O medeniyetin kalıntısı olarak bu lahdi arkadaşlarımız buldu. Ben Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

LAHİT 12.00'DE AÇILACAK

Böyle başarılı bir çalışmada tarihimize ışık tutacak bir eseri gün yüzüne çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın yetkilileri burada, il müdürümüz, müze müdürümüz burada. Dolayısıyla burada çıkacak eserler bizim tarihimize ışık tutması açısından yararlı olacak' diye konuştu.

Vali Kamçı, lahitin yarın saat 12.00'de açılacağını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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