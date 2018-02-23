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Oto tamircisinin yanmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı

OTO TAMİRCİSİNİN YANMAKTAN SON ANDA KURTULDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

İstanbul'da oto tamircisinde aracın motorunu temizleyen işçi, bir anda meydana gelen patlamayla alevlerin arasında kaldı. İşçi yanmaktan son anda kurtuldu.

Tarih : 23 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : Oto Tamircisinin Yanmaktan Son Anda Kurtulduğu Anlar Kameraya Yansıdı(10/10)6

İstanbul'da bir oto tamircisinde aracın motorunu temizleyen işçi bir anda bilinmeyen bir nedenden meydana gelen ufak çaplı patlamayla alevlerin arasında kaldı. İşçi yanmaktan son anda kurtulurken, diğer çalışanlar ise yangına müdahale etti. Yaşanan o anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

OTO TAMİRCİSİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İstanbul'da bir oto tamircisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Tamirhaneye bakım için gelen bir aracın motoru servis çalışanı tarafından temizlenirken aniden alev aldı. Alevlerin arasında kalan usta bir anda neye uğradığını şaşırdı. Panik içinde elindeki makineyi yere atıp kaçan ustanın yardımına diğer çalışanlar yetişti. Bir çalışan içi su dolu bidonla yangına müdahale ederken, diğer bir çalışanda hortumla su sıktı. Daha sonrada aracın ön kapağını açan çalışanlar yanan yere su döktü. Yaşanan o anlarda güvenlik kamerası ile saniye yansıdı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yaşanan yangın paniği saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin motoru temizlerken bir anda alev aldığı görülüyor. Daha sonra çalışan panik içinde kaçarken, diğer çalışanlarında hortumla su sıkarak müdahale ettiği görülüyor. Arabayı yere indiren çalışanlar sonra da ön kapağını açarak yanan yere su döküyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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