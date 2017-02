Eskişehir'de otizmli 12 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi Barış Çetintaş'ın engelinden dolayı okuldan atıldığı ileri sürülürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialar üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.







Eskişehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Barış Çetintaş, otizmli olduğu için kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim görüyordu. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında iddialara göre, engelli öğrenciyi öğretmeni sınıfta, okul yönetimi ise okulda istemedi. Aile okul yönetiminin bu tutumunu mahkemeye taşıdı. Otizmli öğrenci Barış Çetintaş ise başka bir okulda öğrenimine devam ediyor. Yaşanan olaylardan etkilenen öğrenci ayrıca Ankara'da psikolojik tedavi görmeye başladı. Ayda bir gün ailesi ile Ankara'ya giden Çetintaş'ın tedavisi sürüyor. Verilen raporda da öğrencinin yaşadığı olaylara dikkat çekilerek 'travma sonrasında stres bozukluğu' tanısı konuldu. Bir kaynaştırma öğrenci olan ve topluma kazandırılması için mücadele verilen öğrenci yaşadıklarını yeni okulunda unutmak istiyor. Diğer yandan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda öğrenciyi okuldan gönderen müdürün ise müdürlük görevinden alınarak farklı bir okula öğretmen olarak atandığı öğrenildi.







Konuyla ilgili konuşan baba Hasan Çetintaş, oğlunun bir kaynaştırma öğrencisi olduğuna dikkat çekti. Baba Çetintaş, oğlunun kaymakam emri ile Mehmet Akif Ersoy Okulunda eğitim görmesinin uygun görüldüğüne dikkat çekerek, "Oğlum, Tepebaşı Kaymakamının emri ile 'Ram' raporu dahilinde tam zamanlı kaynaştırma öğrencisi olarak Tepebaşı Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna kaydedildi. Bir süre sonra Barış orada sorunlar yaşadı. Müdür yardımcısı alarak idare binasına getirip çocuğu dövmüş. 'Annene babana söylersen onları hapse attırırım' demiş. Çocuk 3 gün 3 gece ağladı. Rüyasında, "Müdür yardımcısı beni dövdü' diye sayıkladı. Sınıf öğretmeni de çocuğumu sınıfta istemiyor. Biz müdüre şikayete gittiğimizde müdür, 'Kameralar var. Kameralar her şeyi kayıt ediyor. Kameralar önünde konuşmayın' diyerek bizi kovdu ve ayrımcılık yaptı. Bunların üzerine bizim çocuğumuzun psikolojisi bozuldu. Ankara'ya her ay tedavi için götürüp, getiriyoruz. Bizim aldığımız duyumlara göre müdür görevden alınmış. Hukuksal süreci başlattık ve mahkemeye verdik. Cumhuriyet Başsavcısında hukuksal süreç devam ediyor. Şu an neticesini bekliyoruz" diye konuştu.







"Barış yeni okuluna adapte olmakta zorlanıyor"







Barış'ın yaşadıkları sonrasında yeni okuluna adapte olmakta zorlandığını ifade eden baba Çetintaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:







"Doktorlar bu olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu söylediler. İlaç tedavisine başladılar. Raporda da belirtildiği gibi, ayda bir kere Ankara'ya çağrılıyoruz. Düzelene kadar gideceğiz. Okula gitmeden önce alınan raporda durumu gayet iyiydi. Normal eğitim görebilir bir çocuktu. Yani destek eğitime bile gerek yoktu. Bu raporlarda da mevcut ama o durumdan sonra o çocuk gitti ve sanki başka bir çocuk geldi. Okulun müdürünün görevden alındığını duyduk ama akıbetini bilmiyoruz. Bunun üzerine Şube Başkanı Gürol Bozkurt, benim çocuğumun soruşturmasını engellemiştir. Benim adıma evrak düzenlemiş ve kaymakama benim ifademmiş gibi sunmuş. Benim orada imzam yok, mağdurun ve müştekinin ifadeleri de yok. Resmen resmi evrakta sahtecilik yapıp, kaymakamı da o şekilde yanıltarak, soruşturmayı engellemiş."







"Beni dövmeye kalktılar"







Otizmli öğrenci Barış Çetinkaya da yaşadıkları şöyle anlattı:







"Derslerim biraz iyi, biraz da kötü. Kötü dersleri çok fazla işlemiyorum, iyi dersleri işliyorum. Önceki okulumda müdür yardımcısı beni dövmeye kalkıştı. Sonra da tokatlamaya kalkıştı. 'Anneni babanı hapse attırırım' dedi. Sonra Mehtap hoca geldi, beni sınıftan kovdu."







"Doğru olmayan bir hareket ve davranışı tasvip etmemiz söz konusu olamaz"







Konu hakkında bilgiye sahip olduklarını belirten Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Muammer Karaman ise "Sendika olarak bir doğru olmayan bir hareket ve davranışı tasvip etmemiz, bunlara yol açan kişilerin destekçisi olmamız söz konusu olamaz. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda bahse konu olan şikayetler aylar öncesi gündeme gelmiş İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ilgili idareci ve iddialar hakkında başlattığı incelemeyi soruşturmaya dönüştürmüş, neticesinde de okul yöneticisinin de idarecilik görevi üzerinden alınarak başka bir okula öğretmen olarak ataması yapılmıştır. Sürecin başlamasında ve neticelenmesi sırasındaki tavrımız kamuoyunun malumudur" dedi.







Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı







Yetkililerden edinilen bilgilere göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda adı geçen müdürün görevden alınarak başka bir okula öğretmen olarak atandığı öğrenildi.







