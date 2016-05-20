

Doğal Yaşam Atölyeleri Kuruyorlar



ANLESS çok yönlü otizm eğitim programı için çocuklar, sanattan spora, müzikten resme, tarımdan yemek yapmaya, sosyalleşerek konuşma yeteneklerinin gelişmesine varan değin doğal ortamlarda oluşturulan yaşam atölyelerinde hayata hazırlanıyorlar…



ANLESS çok yönlü otizm eğitim programı, doğal hayatın içerisinde akademik eğitim, iletişim becerileri kazandırılması , spor, sanat ve bahçe terapi çalışmalarını içeren bütüncül bir yaklaşımdır. Bu sayede aileler de sürece katılarak çocuklarıyla sağlıklı ve doğal iletişim kurabilmeleri gerçekleşir.



Zencefil Özel Eğitim ve Aile Danışmanlık Merkezi'nde uygulanan “ANLESS çok yönlü otizm eğitim programı” kapsamında çocuklar, ihtiyaç duyacakları bütün bilgileri yapılandırılmış yaşam atölyelerinde öğrenerek hayata hazırlanıyorlar. Otizmli bireyler ile yaygın gelişimsel bozukluğu (asperger sendromu) olan çocuklar için doğal ortamda kurulan yaşam atölyelerinde; trafik kurallarından tarıma, akademik derslerden sosyal ilişkilere, dil gelişiminden öz bakım becerilerine varana değin hayatlarında ihtiyaç duyacakları bütün bilgileri, pratikte yaşayarak öğreniyorlar. Bu şekilde otizmli bireylerin de akranları gibi bağımsız olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri hedefleniyor.



ANLESS çok yönlü otizm eğitim programı gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılmakta. Ülkemizde Zencefil Özel Eğitim ve Aile Danışmanlık Merkezi'nde Özgü Ertul'un genel koordinatörlüğünde ABD'li uzman Gina Tummons'unda yer aldığı uzman ekip tarafından uygulanan sistemin başarısı şu basamaklardan oluşmaktadır:



Atölyelerde Yetenekleri Keşfediliyor



Otizmli ya da asperger sendromlu çocuğun akademik ortamda , masa başında öğrenebildiği bilgilerle becerilerin, pratik olabilmesi için günlük hayata dönüştürülmesi gerekmektedir. Akademik eğitimin yanı sıra sanatsal, sportif faaliyetler ile bahçe çalışmaları, doğal hayat, beslenme alışkanlıkları, günlük hayata dair trafik kuralları, sosyal kurallar, alış veriş vs. uygulamalı olarak öğretiliyor. Bunları yaşayarak öğrenebilmesi için de özel atölyeler kuruluyor. Atölye çalışmalarında aynı zamanda otizmli bireylerin yetenekleri , zayıf ve güçlü yönleri keşfediliyor ve eğitiminde de bu alana ağırlık vermesi sağlanıyor. Sanat Atölyesi'nde bireyler, kuklalarını kendileri yapıyorlar ve bunları aynı zamanda da öykülendiriyorlar, resim de renkleri, objleri tanıyorlar. El sanatlarında uyumu ve dengeyi öğreniyorlar. Dikkat ve koordinasyonları gelişiyor. Müzik ise çocukların sesleri, tanımalarını sağlıyor. Sportif faaliyetlerde de otizmli çocukların, beslenme alışkanlıklarından dolayı kilo almaları önlenirken, sağlıklı beslenme alışkanları kazandırılarak, fiziksel olarak dayanıklı ve güçlü olmaları hedefleniyor. Spor atölyesinde, sokak oyunları, voleybol, basketbol, atletizm, badmington, bocce, çalışmaları yapıyorlar. Bunlardan hangisine yeteneği varsa eğitimler sırasında ortaya çıkartılıyor. Yeteneğine göre eğitime devam ediliyor. Böylelikle otizmli bireyler , hayata hazırlanıyorlar. Fakat unutulmaması gereken tek konu; otizm veya asperger sendromuyla mücadelede, eğitim çalışmalarının sabırlı bir şekilde, uzun yıllar sürdürülebilmesi.



Hayatı kolaylaştıran bilgiler



ANLESS çok yönlü otizm eğitim programı için özel olarak tasarlanan alanlarda bireylere, hayatları boyunca kullanarak bağımsızlaşabilmelerine yönelik trafik kuralları, sosyal ilişkiler, matematik, para bilgisi, alış veriş, sorun çözebilme, dikkat,hafıza, koordinasyon sağlama, duyu bütünleme, sosyal ilişkiler kurabilme ile konuşabilme ve zihinsel aktivitelerin artmasına yönelik bilgiler uygulamalı veriliyor. Bu bölümde özellikle bahçe çalışmalarından faydalanılıyor. Amaç otizmli bireylerin, çevrelerindeki uyaranları fark ederek, tanımaları . Hayatları boyunca yaşam atölyelerinde aldıkları bilgileri kullanabilmeleri. Çünkü otizmli bireylerin en belirgin özelliği; göz kontağı kuramamak, sosyal iletişime geçememek ya da sınırlı sayıda kelimeler kullanmak, kişilerle ortak ilgi oluşturamamak. Masa başında ya da kapalı alanlarda egzos ve beton duvarlar arasında, bilgisayar başında verilen akademik eğitimler, bireylerin sorunlarını gidermeye yeterli olamayabiliyor. Bu yüzden çocuklara doğal ortamın içinde bitkiyi dikmesi, yetiştirmesi, toprakla oynaması, su vermesi, bakımını yapması, sebzenin meyvenin büyüdüğünü görmesi son olarak da ürünü, dalından kopartarak, tezgahta satışa sunması , para alış verişi yaparak, diğer insanlarla iletişim kurması öğretiliyor. ANLESS programındaki çocuklar için artık bahçe terapi çalışmaları, otizmli olmayan pek çok akranlarının bile aksine, gayet iyi bildikleri ve dış dünyaya karşı farkındalıklarının geliştiği bir alan halini aldı. Burada çocuklar toprağa dokunuyorlar, hissediyorlar. Doğal ortamda, doğal malzemeler kullanılarak duyu bütünleme gerçekleştiriliyor. Tekrarında da kazanılmış davranışa dönüşüyor.



Sokağı tanıyor



Otizmli bireyler, ülkemizde hayatları boyunca korunarak yaşamaya mecbur bırakılıyorlar. Oysa ANLESS çok yönlü otizm eğitim programında yapılandırılmış yaşam atölyelerinde sokağı tanımaları ardından da bağımsızlaşmaları amaçlanır. Sokağı bilerek, sosyalleşmeleri, iletişim kurmaları, akranlarıyla birlikte olmaları, yardımlaşma, paylaşma, ekip kurabilme ve problem çözebilme yetenekleri ortaya çıkartılıyor. Bunlar için de ilk önce trafik bölümünde otizmli bireylere, yolda nasıl yürüyecekleri, nelere dikkat edecekleri, ışıklar, durma, hareket etme gibi bilgiler kazandırılıyor. Bu sayede, sokakta ve yolda kendilerini korumayı öğreniyorlar. Sokakta olan biten her şeyi fark etmeleri ve tanımaları gerçekleştirildiğinde, hayatlarında uygulayabiliyorlar.



ANLESS ÇOK YÖNLÜ OTİZM EĞİTİM PROGRAMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



1-ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde otizmli ya da asperger yaygın gelişim bozukluğu sendromu olan bireylere uygulanıyor. Türkiye şartlarına uyarlanan bir program. Eğitimden haftada en az 8 seans alınabildiğinde sonuca ulaşılabiliyor.



2-Programa başlama yaş aralığı 2 ile 6. 7 yaş ve üzerindekilerden olumlu sonuç alınabilmesi güçleşiyor. Bu yüzden otizm eğitimine, yoğun olarak erken yaşlarda başlanmalı.



3-Otizmin kesin sebebi henüz bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlığı olan ailelerde rastlanma olasılığı daha yüksek. Erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha fazla görülmektedir.



4-Teknolojik gelişmeye bağlı her ülkede her , toplumda rastlanılan otizmin bilinen çözümleri bilinçli bir şekilde doğal ortamlarda uygulanan özel eğitim teknikleridir. Mutlaka düzenli doktor kontrolü yapılmalıdır.



5-Otizm bir hastalık değil bu yüzden anne karnında tespit edilemez, doğuştan ya da herhangi bir sebepten dolayı da otizme bebekler yakalanabilir.



6-Otizmde erken teşhis ve erken tedavi önemli: Bu yüzden bebeğiniz göz teması kurmuyorsa, konuşmuyorsa, etrafına karşı ilgisizse, tekrarlayan davranışları varsa, belli nesnelere-seslere –kokulara karşı aşırı tepki veriyorsa bir çocuk doktoruna gitmelisiniz.