Asgari Ücretliye Daha Fazla Maaş!
Direk Dansı Yapan Jennifer Lawrence: Pişman Değilim
Trump Açık Mikrofonu Unuttu Büyük Bir Gafa İmza Attı
Erdoğan Ve Yıldırım 3 Saat Görüştü
4 İlde Fetö Operasyonu: 4 Astsubay Gözaltında
Otizmin Bir Belirtisi De…
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçı Serkan Çınar'ın
Nato Genel Sekreteri Stoltenberg Açıklaması
Mit'te Kritik Suriye Toplantısı!
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Flaş Dolar Açıklaması!
Meteorolojiden 14 İle Kuvvetli Yağış Uyarısı
Tayfun Erdoğan Ateş Püskürdü!
Chp'den Abd Ziyaretine Yorum: Geriye Bir Emoji Kaldı!
Dolar/Tl Sert Yükseliş Sonrası Bir Miktar Düştü
Süper Lig'de 32. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Erken Gebelik Ve Gebelik Tanısı
Zırhlı Araçlara Yeni Teknoloji!
Görmez'den Flaş Kutlu Doğum Haftası Açıklaması
Balyoz Savcısından Flaş İtiraflar...
Yunanistan'a Kaçmak İsteyen Pkk'lılar Sınırda Yakalandı!

otizmin bir belirtisi de…

OTİZMİN BİR BELİRTİSİ DE…

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Şebnem Altınlı, otizmin yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıktığını ve tekrarlayıcı davranışlar, iletişimde problemler ve kısıtlı ilgi alanları ile kendisini gösteren bir gelişimsel bozukluk olduğunu belirtti.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 15:37
Puan Ver : Otizmin Bir Belirtisi De…(8/10)9


Dr. Altınlı, otizmin günümüzde her 68 çocuktan birini etkilediğini ve bu durumu ailelerin kabul etmek istemediğini açıkladı ve belirtileri sıralayarak göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi, "Diğer çocuklarla ilişki kurmakta zorluk, her şeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek, uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak, aşırı hareketlilik veya aşırı hareketsizlik, tehlikeye karşı duyarsızlık, göz temasının çok az ya da hiç olmaması ,



sürekli aynı oyunları oynamak, acıya karşı duyarsızlık, yalnız kalmayı tercih etmek, ihtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak, konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak, seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık göstermek, objelere gereksiz yere bağlanmak, bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak."



YÜZDE 70'E VARAN DÜZELMELER OLABİLİR

Otizmin bugün için bilinen tek tedavisinin eğitim olduğunu söyleyen Dr. Altınlı, otizmde, özel eğitimin amacını da şöyle açıkladı, "Çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmış programlarla çocuğun gelişimsel olarak mümkün olduğunca akranları düzeyine ulaşmasını sağlamaktır.



Erken tanı konulan olgularda yoğun eğitim alan çocukların gösterdiği semptomlarda olumlu yönde belirgin değişiklikler görülür ve yüzde 70'e varan düzelmeler olabilir. Erken tanı konulmasında özellikle ailenin ve pediatristlerin rolü önemlidir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Otizmin  Bir  Belirtisi  De…    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER