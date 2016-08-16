

Otizm, asperger sendromu, beyin hasarı ve gelişim geriliği gibi sebeplerle problem yaşayan çocukların duyu organlarını güçlendirmek için ses efektleri, ışık oyunları ve özel kokularla tedavi yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde uygulanan ve rahatlama - gevşeme anlamına gelen Snoezelen terapi yöntemi ile hastalar sözel iletişime gerek duyulmayan bir şekilde tedavi imkanı buluyor.



Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapisti Hasan Çelik, Snoezelen terapi sayesinde beynin farklı bir dünyaya açıldığını belirterek, “Beş duyu organında sorun olan hastalar için kullandığımız bu yöntem ile hastaları özel odaya alıyoruz. Hasta bazen balon tüpüne, fiber ışıklara sarılarak efekt, renk girdisi ve görüntü girdisini alıyor. Duvarlarda kullandığımız dokular ile dokunma ile ilgili duyuları alabiliyor. Örneğin balon tüpüyle renklerin ayrımına varıyor, kırmızı olunca kırmızı, mavi olunca mavi diyor. Bu tarz görme duygusu eksik olanların görme duygusu tamamlanıyor. Stresi ve anksiyetesi olan çocuklar bu odadan rahatlamış olarak çıkıyor” dedi.