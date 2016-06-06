2016 yılında turizm verileri 5 aylık dönemde ciddi oranlarda gerilerken, konaklama tesislerinde azalan talebe ve doluluklara bağlı olarak genel giderler de azalma var.



Ancak bu düşüş, artan ürün fiyatlarına ve kullanılması zorunlu olan temel mallara oranla oldukça zayıf kaldı. Sonuçta otellerde doluluklar erimiş olsa da varolan kapasitede maliyet yükselişleri hız kesmedi.



Maliyetler hala enflasyonun üzerinde



Ekonomideki yavaşlamaya paralel olarak genel fiyat düzeyi artışları yüzde 7,7'ye gerilerken, otellerdeki maliyet yükselişleri hız kesmeden devam etti.



Turizmdatabank'ın hazırladığı Otel Maliyetleri Analizi mayıs 2016 dönemi sonuçlarına göre otellerdeki maliyet yükselişleri, Türkiye enflasyonunun hala üzerinde.



TÜİK bulgularına göre 12 aylık ortalamalarla ülke genelindeki yıllık enflasyon yüzde 7,71 oldu. Aynı dönemde otellerdeki F&B maliyetleri ise yüzde 12,1 yükseldi.



Mayıs ayı 12 aylık verilerine göre yiyecek ana grubunda 10,8 olan maliyet yükselişleri içecek ana grubunda yüzde 13,4 oldu.



Otellerde maliyet artışları (Yüzde)



YİYECEK 10,83



ET GRUBU 13,51



YAĞ GRUBU 17,75



SÜT GRUBU 1,03



BAKLİYAT-UN 4,40



MEYVE-SEBZE 7,72



ÇAY-ŞEKER VB 9,49