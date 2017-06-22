

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'da otellerin yüzde 100 dolduğunu belirterek, "Birçok otelde yer kalmadı, bundan sonra herkes ne bulursa oraya gitmeye çalışacak. Okulların kapanmış olması, tatil için imkanların iyi olması bu bayramı çok ciddi şekilde patlatacak." dedi.







Duran, yaptığı açıklamada, Rus pazarında çok ciddi hareketlenme olduğunu belirterek, okulların kapanması ve ramazanın bitiyor olmasının iç pazarı da hareketlendirdiğini söyledi.







Türk turizminde ciddi hareketlenme olduğunu vurgulayan Duran, "Avrupa pazarında da son dakika hareketlenmeleri var. Orada da okullar ay başında tatil oluyor. Rakip ülkelerdeki yüksek doluluk oranı ve fiyat pahalılığı Türkiye'yi tekrar cazip hale getirmeye başladı." diye konuştu.







kaynak:ahaber