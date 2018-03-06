OTELE GELENLE BEDAVA YATACAĞIM DEDİ, 3 BİN KİŞİ KAPIYA YIĞILDI
Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Miss Ye, sosyal medya hesabında, canlı yayında otele gelen herkes ile bedavaya ilişkiye gireceğini söyledi. Kısa sürede kızın kaldığı otelin önünde 3 bin kişi toplandı. Olaydan sonra kız polis tarafından fuhuştan gözaltına alındı.
"ŞAKA YAPTIM" DEDİ
Otel yetkilileri, ayrıca olay ile ilgili çok kişinden telefon aldıklarını söyledi. Yüzlerce kişinin otele gelmesinden dolayı kız yaptığı paylaşımı kaldırıp bunun sadece bir şaka olduğunu söyledi.
TAKİPÇİ KAZANMAK İSTEMİŞ
Olaydan sonra kaldığı otelden ayrılan kız polis tarafından Sanya Phoenix uluslararası havalimanında polis tarafından fuhuş suçlaması ile gözaltına alındı. Genç kız polise verdiği ifadede takipçi kazanmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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