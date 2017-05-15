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otelciler hukuki sürece müdahil olmayı seçtiler!

OTELCİLER HUKUKİ SÜRECE MÜDAHİL OLMAYI SEÇTİLER!

Türkiye'de faaliyeti durdurulan online rezervasyon devi booking.com; mahkemenin ihtiyati tedbir kararına katılmadıklarını ve Otelcilerin kendi iradeleriyle hukuki sürece müdahil olmayı seçtiklerine dikkat çekti.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 14:35
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TÜRSAB tarafından 2015 yılında açılan dava nedeniyle Türkiye'de faaliyeti durdurulan ve para cezasına çarptırılan online rezervasyon devi booking.com, sessizliğini bozarak kamuoyu açıklamasında bulundu.



Mahkemenin ihtiyati tedbir kararına katılmadıklarını belirten Booking.com; “Türkiye'de işbirliği yaptığımız birçok otel işletmesi, bu kararın işlerine verdiği ekonomik zararı ve Türk turizmi üzerinde yarattığı olumsuzlukları ifade etmek amacıyla kendi iradeleriyle hukuki sürece müdahil olmayı seçmişlerdir.“ açıklaması ile bu süreçte otelcilerin desteğini vurguladı.



Türkiye'de 13 binden fazla konaklama sağlayıcısının Booking.com işbirliğine dikkat çeken booking.com;

“hukuki süreçte hem müşterileri, hem kendi işletmeleri, hem de Türk turizm endüstrisi için sağladığı katma değerin öneminin sağduyulu ve doğru bir şekilde değerlendirileceğine dair inancımızı sürdürmekteyiz.“ ifadelerine yer verdi.

 



 



kaynak:turizmhaberleri








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