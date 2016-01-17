

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, otel saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiğini, 4'ü güvenlik güçlerinden olmak üzere 54 sivilin yaralandığını belirtti.







Saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini sunan Kabore, pazar gününden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan etti.







