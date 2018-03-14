OTEL ODASINDAKİ AKLA ZARAR TEKLİFİ NEDEN REDDETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul'da lüks bir otel odasında kendisine yapılan evlilik teklifini reddeden Ebru Polat, buna gerekçe olarak başkasını sevmesini gösterdi.
Ünlü bir iş adamı, şarkıcı Ebru Polat'a evlenme teklifi etti. İstanbul Kuruçeşme'de bulunan lüks bir oteldeki sürpriz karşısında Polat şaşkınlığını gizleyemedi.
DÜŞÜNMEDEN REDDETTİ
500 balon, 200 gül ve 1000 tane mumla hazırlanan evlenme teklifine Ebru Polat, 'hayır' yanıtını verdi. Polat, evlenme teklifini reddetmesiyle ilgili kısa ve net konuştu.
"BAŞKASINI SEVİYORUM"
Ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Başkasını seviyorum. Onun dönmesini bekliyorum. 2 aydır ayrıyız."
Ebru Polat'ın otel odasında paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türk Jetleri, Ypg'ye Yardım Eden Esad Militanlarını Vurdu: 8 Ölü
- Son Dakika! Çavuşoğlu Duyurdu: Abd'de Yapılacak Menbiç Görüşmesi Ertelenebilir
- Metro Asansöründen Atmaya Çalıştıkları Engelli Vatandaşa Çok Ağır Sözler
- İslamın Güncellenmesi Tartışmasına Hükümetten Sert Tepki: Cumhurbaşkanımızın İmanını Kimse Tartışamaz
- Son Dakika! İran'da Düşen Jette Ölenlerden 10'unun Cenazesi İstanbul'a Getirildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
- İngiltere Başbakanı May: Rus Ajan Sinir Gazıyla Öldürüldü, Büyük İhtimalle Sorumlu Rusya
- Kopan Bacağını Kafasının Altına Koyup İki Saat Beklettiler
- Bebeğine Fazla Gelen Sütünü Erkeklere Satarak Para Kazanıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar